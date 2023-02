Trotz Wahlniederlage: Die ÖVP in NÖ setzt auf Altbewährtes

In der Nachbetrachtung bezeichnete Mikl-Leitner den Wahlsonntag als „schmerzhaften Tag“. Vorgenommen werde – bereits seit Tagen – eine „ganz genaue Analyse“.

"Stolze Landespartei"

Man bilde sich dabei nicht ein „alles richtig gemacht zu haben“. Die Landeschefin gab sich aber gleichzeitig kämpferisch. Erwartet werden Aufschlüsse, „um rasche Entscheidungen treffen zu können am Weg nach vorne“. Man sei nun, rein prozentuell gesehen, auf Augenhöhe mit der CDU in Bayern sowie der SPÖ in Wien und weiter „stolze Landespartei“.

Nach den Semesterferien sollen die Koalitionsgespräche mit den anderen Parteien fortgeführt werden, hieß es seitens der Volkspartei.