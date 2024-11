Unbekannter soll Kinder in Baden belästigt und angegriffen haben

Der erste Fall ereignete sich am 11.11. gegen 15 Uhr im Bereich der Pfarrschule , wo ein zehnjähriges Mädchen laut eigener Beschreibung von einem etwa 60- bis 70-jährigen Mann angesprochen worden sein soll. Der Fremde wollte das Kind überreden, mit ihm mitzukommen. Als sie verneinte, ins Auto zu steigen und die Flucht ergriff, habe er versucht, sie an der Jacke festzuhalten.

Drei Vorfälle zwischen 11. und 22. November beunruhigen Eltern in der Kurstadt Baden. Es besteht der Verdacht, dass jeweils derselbe Mann Kinder belästigt und angegriffen haben soll.

Am 19. November gegen 16.15 Uhr bemerkte dann eine Mutter, die ihren Sohn vom Landeskindergarten Zentrum abholen wollte, dass sich ein - ebenfalls 60- bis 70-jähriger - großer und dünner Mann neben dem dortigen Gebüsch selbst befriedigte und in Richtung Haupteingang ging.

Attacke auf Neunjährigen

Der letzte Fall ereignete sich am 22. November gegen 7.40 Uhr am Josefsplatz, wo laut Beschreibung eines neunjährigen Bubens, dieser von einem etwa 60 Jahre alten Mann beim Verlassen des Wohnhauses direkt von hinten gepackt worden sein soll. Der Fremde habe sofort versucht, dem Kind ins Gesicht zu schlagen. Der Bub wehrte aber nach Leibeskräften, biss dem Unbekannten in die Hand und lief davon.