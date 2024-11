SPÖ plant Totalsperre: In NÖ eskaliert Streit um eine Umfahrung

Vorstellig wurde der Gemeindechef deshalb auch schon bei Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ), der hinter dem Vorhaben steht. "Im mittelfristigen Budget des Landes ist das Projekt dennoch nicht veranschlagt", zeigt sich Wendl enttäuscht. Er habe das Gefühl, so der Bürgermeister im KURIER-Gespräch, dass die Gemeinde zu einem "Spielball zwischen Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko und Landbauer geworden ist".

Deshalb will die SPÖ bald wieder aufmarschieren, am 12. Dezember ist gar eine Totalsperre der Schwechater Straße geplant. "Wir wollen einmal mehr unseren Unmut kundtun", so Wendl.

"Reiner Aktionismus"

In der ÖVP herrscht ob dieser Ankündigung allerdings nur Kopfschütteln. "Die Grundstücksablösen laufen doch bereits schon", sagt ÖVP-Gemeindeobfrau Vera Sares. Das Projekt sei von ihrem Parteikollegen Ludwig Schleritzko ist dessen Zeit als Verkehrsreferent bereits auf Schiene gebracht worden. Nun ortet sie mangelhaftes Engagement des Bürgermeisters in Sachen Umfahrung.

„Reine Wahlkampfaktivitäten, wie etwa die vorgetäuschte SPÖ-Demo bei einem Fußgängerübergang mit Rotphase, bringen uns da nicht weiter“, so Sares: „Der reine Aktionismus statt eines ehrlichen Engagements der Bürgermeistermeisterpartei so knapp vor der Wahl, schadet nicht nur dem Glauben in die Politik sondern schadet auch den vielen betroffenen Bürgern in Himberg, Pellendorf und Velm."