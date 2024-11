Schulzentrum in NÖ geflutet: Eltern sorgen sich um Schimmel und Gestank

Etwas entnervt von der Gerüchteküche geht man in der Stadtgemeinde in die Offensive. Um das " Kinderspiel Stille Post “ zu beenden, hat die Stadt auf ihrer Homepage www.gloggnitz.at zu den wilden Gerüchten Stellung bezogen.

Schleusen gegen Schimmelbefall

Der Vorwurf, wonach die Kinder im Unterricht einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind, wird von Seiten der Verantwortlichen dementiert. Demnach wurden die betroffenen Bereiche luftdicht abgeschottet. Der Zutritt über Schleusen sei nur den Mitarbeitern der Sanierungsfirma in "Schutzanzügen und mit Masken“ gestattet.

"Über spezielle Geräte wird in den Räumen Unterdruck erzeugt, damit keine Schimmelsporen aufgewirbelt werden können“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Zur Kontrolle seien zuletzt auch Luftmessungen durchgeführt worden.

"Kein Maulkorberlass"

Kritik wurde außerdem laut, weil sich Eltern nicht ausreichend informiert fühlten. "Maulkorb" gebe es keinen. Das Lehrpersonal sei jedenfalls angehalten, bei der "Informationsweitergabe auf Sachlichkeit zu achten und keine haltlosen Gerüchte zu verbreiten“, so die Stadt. Fest steht, dass auch in den kommenden Wochen und vermutlich Monaten kein Normalbetrieb an der Schule stattfinden wird. Der Turnunterricht musste in andere Schulen verlegt werden.