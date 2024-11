Mit Architekturpreisen überhäuft: Schulzentrum in NÖ ist Sanierungsfall

In der letzten Runde des Wettbewerbs waren noch acht von ursprünglich 41 Entwürfen im Rennen. Gloggnitz entschied sich für jenen mit dem offenen Erdgeschoß und den darin "versenkten“ Turnsälen. Die Pläne stammten aus der Feder des in Paris lebenden Architekten Dietmar Feichtinger , "der seit Jahren von dort aus die internationale Architektur mitprägt“, streute die NÖ Baudirektion dem geistigen Vater des Schulzentrums Rosen.

Am Ende standen 25 Millionen Euro auf der Rechnung und die Stadt überlegte sogar eine Klage gegen den Architekten. Im Gemeinderat war Feuer am Dach.

Boden heraus gerissen

"Leider wurde bei den Arbeiten bemerkt, dass es einen weiteren, versteckten Wasserschaden gibt, der auf ein defektes Urinal im 1. OG zurückzuführen ist“, so die Stadtgemeinde.

Wegen der Sanierungsarbeiten und des Schimmelbefalls mussten mehrere Klassen in die alte Sonderschule verlegt werden, die Volksschule muss übergangsweise Räume der NMS nutzen. Aktuell wird der gesamte Boden aus den Turnsälen heraus gerissen. "Das Wasser ist zwischen dem Beton und der Dämmung eingedrungen", erklärt Blum.

Mit dem Turnunterricht müsse man in Schulen in den Nachbargemeinden ausweichen. "Es wurden dafür am Nachmittag Stunden geblockt und der Stundenplan umgedreht", verrät Blum. Auch wenn es administrativ herausfordernd ist, sei das Verständnis der betroffenen Eltern und Schüler da. "Die Leute wissen, dass wir uns das nicht ausgesucht haben", so der Bürgermeister.