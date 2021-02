Trauer um Vizebürgermeister von Bad Fischau-Brunn

Die Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn bei Wiener Neustadt trauert um ihren Vizebürgermeister Klemens Sederl (ÖVP). Der 51-jährige Trafikant, der sich fast drei Jahrzehnte lang für die Weiterentwicklung des Ortes engagierte, litt seit Jugendtagen an massiven Herzproblemen. Er hatte bereits zwei Herztransplantationen hinter sich. Am Montag erreichte die Gemeinde die Nachricht vom Tod des beliebten Kommunalpolitikers.

1995 wurde Sederl geschäftsführender Gemeinderat in Bad Fischau-Brunn. Mit dem Wechsel an der Ortsspitze im Jahr 2007 wurde er Vizebürgermeister an der Seite von Bürgermeister Reinhard Knobloch. Sowohl beim Verschönerungsverein, als Mitglied des Männergesangsvereines oder in den Bereichen Sport und Kultur prägte der beliebte Trafikant und gelernte Kfz-Mechaniker das gesellschaftliche Leben in der Marktgemeinde.

Sederl hinterlässt eine Frau und drei Kinder.