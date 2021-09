Traiskirchen: Großbrand am Semperit-Areal

In einem Betrieb, der im ehemaligen Semperit-Komplex in Traiskirchen im Bezirk Baden untergebracht ist, ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile stehen acht Feuerwehren aufgrund eines B4-Großalarms im Einsatz. Weitere Kräfte werden laut ersten Informationen angefordert. Auch die Polizei und Rettungskräfte sind am Einsatzort aktiv. Ob es beim Ausbruch des Feuers Verletzte gegeben hat, ist bislang nicht bekannt. Der Brand soll in einem Deko-Betrieb wüten. Über dem Traiskirchener Industriegelände ist eine mächtige schwarze Rauchwolke aufgegangen.