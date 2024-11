Sabrina Divoky (SPÖ) ist am Donnerstagabend wie geplant im Gemeinderat zur Bürgermeisterin von Traiskirchen gewählt worden. Sie ist damit die erste Frau an der Spitze von Traiskirchen (Bezirk Baden) und folgt Andreas Babler, der sich seinen Aufgaben auf Bundesebene voll widmen will.