Tragödie in Mistelbach: Die Verzweiflungstat einer Mutter

Was Melanie K. zu der Verzweiflungstat bewegt hat, wird wohl nie restlos geklärt werden. Fest steht seit Montag, dass die 29-jährige Frau aus dem Bezirk Gänserndorf am Sonntag auf einem Feldweg in Eibesthal bei Mistelbach (NÖ) ihre vierjährige Tochter im Auto erschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet hat. Der zunächst wegen dringenden Tatverdachts von der Spezialeinheit Cobra gesuchte Ex-Partner der Frau und Vater des Kindes, hat mit der Bluttat rein gar nichts zu tun, ist sich die Polizei mittlerweile sicher.

Dass der 59-Jährige am Sonntag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, dem Hubschrauber des Innenministeriums und dem „Survivor-Panzerwagen“ der Cobra stundenlang gesucht wurde, war mehreren Umständen geschuldet. Die beiden Leichen wurden Sonntagmittag von Spaziergängern im Auto der 29-Jährigen entdeckt. In der Hoffnung, doch noch etwas ausrichten zu können, wurden Mutter und Tochter aus dem Wagen gehoben und im Freien reanimiert – leider vergebens.