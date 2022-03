Trafikraub: Polizei fahndet mit Bild nach dem Täter

Die niederösterreichische Polizei hat nach einem Überfall auf eine Trafik am Montag in Wiener Neustadt ein Lichtbild des Verdächtigen veröffentlicht. Der mit einer Pistole bewaffnete Mann hat sich während der Tat in der Trafik am Josefsplatz kurz nach 16.30 Uhr entschuldigt. Der Unbekannte war mit dem Fahrrad geflüchtet. Bereits am Dienstag wurde eine Täterbeschreibung veröffentlicht, am Mittwoch folgte ein Fahndungsfoto.

Der Mann erbeutete einen niedrigen Geldbetrag, verletzt wurde niemand. Hinweise zum Täter werden an den operativen Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt (Tel.: 059133-37-3333) erbeten.

Täterbeschreibung

Der Räuber war zirka 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und war mit einer grauen Jogginghose, weißgrauer Jacke, braunen Schuhen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Er trug einen beige-braunen Rucksack und sprach ortsüblichen Dialekt.