Trafik-Überfälle: 22-Jähriger im Bezirk Neunkirchen festgenommen

Ein 22-jähriger Niederösterreicher ist am Donnerstag wegen zwei Raubüberfällen auf Trafiken in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) und im Stadtgebiet von Neunkirchen festgenommen worden. Der entscheidende Zeugenhinweis hatte Polizeiangaben vom Montag zufolge ein mögliches Fluchtfahrzeug betroffen. Der Beschuldigte ist umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.