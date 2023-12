Toter wurde nach Wohnungsbrand erst nach drei Wochen gefunden

Schon vor zwei bis drei Wochen dürfte in Amstetten ein Mann wegen eines Zimmerbrandes ums Leben gekommen sein. Nachdem nun am vergangenen Montagabend Verwandte bei der Polizei Anzeige erstattet hatten, weil sie keinen Kontakt zu dem Opfer herstellen konnten, fanden wenig später Feuerwehrleute den toten 38-Jährigen in der verrußten Wohnung.

Sie würden einen Unfall befürchten, meldeten die Angehörigen bei der Exekutive, nachdem sie ihren Verwandten schon seit Tagen nicht mehr erreichen konnten. Von der Polizei alarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten stiegen dann in die im 2. Stock befindliche Wohnung im Stadtgemeindegebiet ein. Sie fanden im durch einen Brand stark beschädigten Wohnzimmer den leblosen 38-Jährigen. Der Notarzt konnte kurze Zeit später nur noch den Tod des Mannes feststellen.