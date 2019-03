Tote findet keine Ruhe(stätte): Gemeinde untersagt Beisetzung

„Es ist einfach ausgeufert“, sagt Stadtamtsdirektor Gernot Zottl. „Der Wald wurde Anlagen-mäßig betrieben – und ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr die Gemeinde für eine Bewilligung zuständig, sondern das Land.“ Entsprechend könne der Bürgermeister auch keine Genehmigung mehr erteilen.

Tatsächlich hatte der Bestatter anscheinend Großes vor: Die Anlage war mit dem Wegweiser „Urnenwald 50 m“ versehen, auf dem Lageplan waren neben den Urnenplätzen auch künstliche Pyramiden eingezeichnet. Beworben wurde die Ruhestätte mit den Worten: „Die in letzter Zeit sehr starke Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen haben wir zum Anlass genommen und können diese Art der Beisetzung in direkter Umgebung anbieten.“ Eine praktische Lösung für Angehörige, denen die regelmäßige Grabpflege zu schwierig bis unmöglich sei. Der Wald gehört übrigens einem Angestellten des Bestattungsunternehmens.

Den Vorwurf, man würde möglicherweise einen Friedhof betreiben, wies der Bestatter „aufs Deutlichste“ zurück. Dennoch wurden in der Zwischenzeit Wegweiser, Orientierungsplan und Infos auf der Homepage entfernt. Der Bürgermeister, so der Vorwurf, hätte eine negative Meinung zu Bestattungen in der Natur und sei voreingenommen.