Top-Wirt Jeitler wechselt ins mediterrane Bevanda

Mit seinem eigenen Lokal überstand Gerald Jeitler die Corona-Krise nicht. Nach fünf Jahren im historischen Steinfeldhof in Weikersdorf musste der Top-Wirt, wie vom KURIER berichtet, kürzlich das Handtuch werfen.

Diesen unglücklichen Umstand hat sich Szene-Gastronom Leo Doci zunutze gemacht. Nach ein paar Tagen Überzeugungsarbeit und langen Gesprächen an der Bar, ist der Betreiber des schicken Bevanda in Gloggnitz mit Jeitler wenige Tage nach dessen 60. Geburtstag eine kulinarische Partnerschaft eingegangen. „Wir sind gut was Fisch und das Mediterrane anbelangt, Gerald ist ein Profi in Sachen regionaler und Sterne-Küche. Zusammen ergänzt sich das wunderbar. Wir werden unseren Gästen ein noch nie da gewesenen Erlebnis bieten“, so Doci zu seinem neuen Partner in der Küche des Bevanda.