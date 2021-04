Tolle Knolle feiert 400-Jahr-Jubiläum

Wie medial bereits mehrfach behandelt, hat den Erdäpfelbauern die Corona-Krise die Freude über die vorjährige gute Ernte verdorben. „Der Ausfall der Gastronomie ist einfach nicht wettzumachen“, sagt Wanzenböck. In den Supermärkten und auch in den Hofläden der Bauern habe sich die Krise zwar wirtschaftlich sogar positiv auf die Branche ausgewirkt. Der Absatz sei dort um 15 bis 20 Prozent gestiegen. Doch damit lasse sich der sonst übliche Bedarf der Gastronomie an Pommes frites und anderen Speiseerdäpfeln nicht ausgleichen.

Restbestände

Und wenn Ende Mai die ersten heimischen Heurigen von den Äckern in die Verkaufsläden kommen, werden sich bei zahlreichen Bauern noch beträchtliche Mengen an Alterdäpfeln in den Lagern befinden. „Es wird heuer nicht ausbleiben, dass Reste der Vorjahresernte auf den Äckern landen“, schildert der Sprecher der Erdäpfelbauern. Zwar wurden auch beträchtliche Mengen an Speisekartoffeln zur industriellen Stärkegewinnung oder an Biogasanlagen abgegeben, doch „das ist ein Nullsummenspiel“, so Wanzenböck. „Die ein oder zwei Cent für’s Kilo reichen gerade für die Transportkosten“.

Nicht überbewerten will Wanzenböck, den aktuellen Konkurrenzdruck durch Importkartoffeln. Die meisten Handelsketten würden nur heimische Erdäpfel führen, „und in normalen Jahren sind auch wir froh, wenn wir exportieren können“.