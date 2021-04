Genießergasthof im Waldviertel ist eines der besten Hundehotels

Das ideale Urlaubsziel zu finden, ist schon alleine nicht so einfach – in Begleitung eines Hundes wird es noch um einiges schwieriger. Viele Optionen fallen weg, weil die Vierbeiner nicht überall erwünscht sind. Anders ist das im Genießergasthof Kutscherklause in Eggern, Bezirk Gmünd. Die Betreiber wurden nun dafür ausgezeichnet.

Das Urlaubsportal www.hundehotel.info kürte die beliebtesten 50 Unterkünfte für den Urlaub mit Hund mit einem Award. Zur Auswahl standen 674 Hotels aus zehn europäischen Ländern. 31 Auszeichnungen gingen nach Österreich. „Das Service für Hunde reicht von täglich frischen Speisen bis zu hundegerechten Fitnessgeräten und spezieller Hundephysiotherapie“, heißt es von den Betreibern des Urlaubportals.