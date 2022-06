Tödliche Karambolage auf der Neunkirchner Allee

Ein 21-jähriger Pkw-Lenker war aus Richtung Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Wiener Neustadt unterwegs. Vermutlich in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit ist der junge Mann ungebremst in das vor ihm fahrende Leichtkraftfahrzeug gekracht.

Durch die Wucht der Kollision wurde das vierrädrige Leichtkraftfahrzeug in den rechten Straßengraben geschleudert. Der 48-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.