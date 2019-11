Tödliche Hundeattacke: Militärhunde bleiben in Quarantäne

Nach der tödlichen Hundeattacke auf einen Soldaten des Jagdkommandos in Wiener Neustadt bleiben die betroffenen Tiere zunächst am Leben. Nach der amtsärztlichen Untersuchung durch die zuständige Veterinärmedizinerin der Stadt Wiener Neustadt wird das Einschläfern der Tiere vorerst nicht veranlasst.

"Die amtstierärztliche Beschau wurde am Montag abgeschlossen. Der Befund auf Tollwut war, wie zu erwarten, negativ. Es wurde, in Abstimmung mit der Amtstierärztin festgelegt, die Hunde bis zum Abschluss der Untersuchungen in Quarantäne zu behalten", erklärt Heeressprecher Michael Bauer zum KURIER. Wie lange die Untersuchungen noch dauern werden, konnte er vorerst nicht beantworten.