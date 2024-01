NÖ: Jugendliche lernten Internetbetrug durch Tiktok-Video

Spur in Niederösterreich

Der steirische Bezirks-IT-Ermittler stieß am digitalen Marktplatz auf eine erste Spur in Niederösterreich und führte mit Unterstützung von Analysten des Landeskriminalamts Steiermark, diversen österreichischen Polizeiinspektionen und insbesondere der Polizei Perchtoldsdorf ähnlich gelagerte Fälle bundesweit zusammen.

Insgesamt stieß man so auf 21 vergleichbare Betrugsfälle, die sich bereits im Zeitraum Juni und Juli 2023 zugetragen haben. Neben Opfern in der Steiermark, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, Salzburg und Wien, wurden auch Geschädigte in Deutschland und Finnland ermittelt. Teilweise warteten sie noch immer auf die Musikbox, oder glaubten nach wie vor einen gültigen Gutschein erworben zu haben.