Rauferei zwischen mehreren Jugendlichen in Favoriten

Bursche bemerkte erst sp├Ąter zwei Messerwunden in seinem Oberschenkel

Einer der 16-J├Ąhrigen stellte sich der Gruppe allerdings in den Weg. In Folge konnten die drei Jugendlichen in einen Bus fl├╝chten, der gerade an der Station angekommen war.

Die f├╝nf mutma├člichen Angreifer fl├╝chteten in eine unbekannte Richtung. Im Bus bemerkte der Bursche, der sich dazwischen gestellt hatte, zwei Wunden in seinem Oberschenkel. Diese wurden ihm vermutlich w├Ąhrend der Auseinandersetzung mit einem Messer zugef├╝gt. Er wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt dem Fall nach.