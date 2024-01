An der Schule selbst habe man inzwischen mit allen 24 PĂ€dagoginnen und PĂ€dagogen EinzelgesprĂ€che gefĂŒhrt. "Ich wollte der Sache nachgehen, aber niemand konnte die VorfĂ€lle bestĂ€tigen", sagt Revay-Schwarz. Am Donnerstag sah sich die Direktorin auch gezwungen, die Polizei einzuschalten.

Staatsanwaltschaft prĂŒft E-Mails

Seit Erscheinen Krone-Artikel erhalte sie Droh-E-Mails. Manche richten sich gegen die Schule, andere direkt gegen die Schulleiterin. Was Revay-Schwarz anschließend vorließt, ist nur teilweise zitierfĂ€hig, darunter frauenfeindliche Beschimpfungen.

Die Absender schreiben von "Verrat an unseren Kindern". Der Tag werde kommen, an dem die Direktorin dafĂŒr bezahlen werde, denn: "Wir vergessen nicht." Polizeibeamte haben die Nachrichten am Donnerstag gesichert. In weiterer Folge ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft, um zu klĂ€ren, ob die E-Mails eine gefĂ€hrlichen Drohung darstellen. Erst dann werden Ermittlungen eingeleitet.