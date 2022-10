Tierschutz Austria: Blinde Füchsin wurde "Fee" getauft

Bei Tierschutz Austria fand die Fähe nun ein geschütztes zu Hause, in dem ihr Leben verbringen darf. Über die Social Media-Kanäle wurde nun ein Name für die neue Bewohneringesucht. Die große Mehrheit stimmte für den Namen „Fee“, auf den sie nun auch getauft wurde.

„Zurzeit ist sie in einem Teilgehege unseres großen Wildgeheges, in dem auch andere beeinträchtige Füchse, die man nicht mehr auswildern kann, leben. So können sich die Artgenossen langsam aneinander gewöhnen und die junge Fähe später in die Gruppe integriert werden,“ erklärt Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl. „Immer wieder kümmert sich Tierschutz Austria um gefundene Wildtiere, die ohne die großartige Hilfe von Tierpflegerinnen und Tierpflegern vermutlich nicht überleben würden. Nur aufgrund zahlreicher Unterstützung von Spenderinnen und Spendern kann Tierschutz Austria bei der Aufzucht von Wildtieren wie der jungen Fee helfen."