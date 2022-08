Tierische Entschleunigung mit Ziegenyoga

Wenn Linda Gröbl das Gattertor öffnet, wird sie von ihrer kleinen, aber feinen Ziegenherde sogleich mit einem freudigen Meckern in Empfang genommen. Neugierig wird auch der Besuch gemustert, und es dauert nicht lange, dann ist man mittendrin in der achtköpfigen Herde: Jede der Ziegen will gestreichelt werden, sie schmiegen sich an die Beine und untersuchen höchst aufmerksam die Kleidung ihres neuen Gegenübers.

Nach einem ausgiebigen Kennenlernen ziehen sich die Tiere dann zum Wiederkäuen zurück. Eine friedliche Stimmung kehrt in den Stall ein, die Ziegen kommen zur Ruhe – und der Mensch auch.

„Wir setzen uns manchmal abends mit einem Glas Wein in den Stall“, erzählt Gröbl, die diese Stimmung genießt, mit einem Lachen. Sie hat die „Meckerei“ in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) gegründet, mit der Gröbl tiergestützte Aktivitäten anbietet.