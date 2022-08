Jazzmusik ohne Grenzen in Krems

Das Gasthaus Salzstadl in Krems verwandelt sich bald wieder in einen Jazzkeller. Das Herbstprogramm des Vereins „That’s Jazz“ steht unter dem Motto „Jazz without Borders – continued“.

ESJA feat. Martin Harms: Am 9. September startet die Jazzquartett-Konstellation mit dem ersten Konzert. Es werden fast ausschließlich Eigenkompositionen der Bandmitglieder gespielt.

Max-Nagl-Trio: Nagl hat bisher 35 CDs produziert, dazu Theater- und Filmmusik und Kinderopern geschrieben. In Krems soll sein Jazzprogramm am 7. Oktober „geradlinig und schnörkellos“ werden.

Sunu Yoon: Sunu Yoon bedeutet „unser Weg“ und so schaffen es Julia Siedl und Edith Lettner am 21. Oktober, die afrikanischen Linien des Musikers Djakali Kone mit Jazz zu verweben.

David Friesen Circle 3 Trio: Am 1. Dezember kommt Bassist David Friesen nach Krems. Aufeinander hören und reagieren ist das Rezept des Trios, das dabei dem Titel seiner CD „Interaction“ treu bleibt.

Reservierung im Salzstadl unter 02732/ 70312.

