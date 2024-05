Thomas Stipsits hat mit "Stips" seine helle Freude

Der Schmäh kommt bei der Präsentation in der Privatbrauerei Gablitz in Purkersdorf im Wienerwald nicht zu kurz, aber auch wenn Stipsits betont, nicht bei den Nationalratswahlen anzutreten zu wollen, gibt es einen durchaus ernsten, oder besser gehaltvollen Hintergrund. Der Kabarettist, Schauspieler und Autor hat nämlich ein neues Projekt geboren. Eines, mit dem er seine helle Freude hat und das sogar seinen Namen trägt: das Bier Stips.

Eine solche besitzt bereits Markus Führer. Nach 30 erfolgreichen Jahren in der Werbebranche hatte dieser 2014 seinen Job an den Nagel gehängt und sich ganz dem Bierbrauen verschrieben. In seiner Gablitzer Privatbrauerei mitten im Wienerwald in Niederösterreich entstehen seitdem feine Bier von Hand.

Kennengelernt haben sich die beiden vor Jahren bei einem Werbespot (nein, es war kein Bier). Später wurde mit Bier von Markus Führer bei Filmen von Stipsits der Drehschluss gefeiert. „Bei Love Machine haben wir mit seinem Wiener Lager angestoßen“, erzählt Stipsits. Woraus sich die Idee entwickelte: „Lass uns doch gemeinsam ein Bier machen.“