Theaterfest wirtschaftlich „kein Knaller“

Nachdem im Vorjahr nahezu alle Sommerproduktionen der 20 Mitgliedsbühnen des Theaterfest NÖ Corona zum Opfer fielen, konnten und wollten heuer wieder 18 mit Inszenierungen aufwarten. Doch die Zwischenbilanz zeigt: Das Publikum nimmt das Angebot nicht so an, wie vor der Pandemie. Mit Stand 1. August wurden 95.962 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, was einer Auslastung von 59,8 Prozent der angebotenen Tickets entspricht. Zum Vergleich: 2019 war die Auslastung bei den Hauptproduktionen bei 87,6 Prozent (ohne Kindermusicals und -theater, da war sie noch höher).