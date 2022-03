Teure „Kapitalismuskritik“: 90 Luxusautos zerkratzt, 100.000 Euro Schaden

Einen Monat lang trieb der Angeklagte sein Unwesen in den niederösterreichischen Bezirken Baden und Mödling – die Kosten seiner Taten werden den 31-Jährigen aber wohl noch viele Jahre lang beschäftigen. Rund 100.000 Euro Schaden hatte er zwischen 19. August und 23. September 2021 angerichtet. Wie er diese Summe zurückzahlen soll, ist unklar, ist der Arbeitslose doch nach eigenen Angaben finanziell von seiner Mutter abhängig.

"Ungerechtigkeitsgefühl"

Dabei wollte der Mann seine Taten doch paradoxerweise als „antikapitalistisches Statement“ verstanden wissen, wie er gegenüber der Polizei angab. Er verspüre „ein Ungerechtigkeitsgefühl für die gesamte Gesellschaft“, die sich nicht so entwickle, wie er sich das wünschen würde. Also machte er Jagd auf kapitalistische Statussymbole, brach Mercedes-Sterne von parkenden Fahrzeugen ab und kratzte das Anarchie-Symbol – ein A in einem Kreis – in insgesamt 90 Autos der Marken BMW, Porsche und Mercedes.

All das unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, rechtfertigte er sich am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt: „Ich kann mich an die Taten kaum erinnern. Ich leide an Depressionen, bin deshalb auch in Behandlung.“ Zwei der erbeuteten Marken-Embleme nähte er sich – offensichtlich als Trophäe – auf seine Jacke. Überraschenderweise gelang es ihm dann jedoch, das Tragen eines teuren Designermantels in Einklang mit seiner Kapitalismuskritik zu bringen. Das Kleidungsstück hatte er nämlich am Hauptbahnhof Wien auf einer Sitzbank entdeckt und einfach mitgenommen, weshalb er sich auch wegen Unterschlagung verantworten musste.