Wie vier Punsche zwei Leben für immer veränderten

Es war bereits nach 21 Uhr, als die beiden Zusteller eines Paketdienstes am 21. Dezember 2021 in Laxenburg (Bezirk Mödling) mit den letzten Handgriffen dieses Arbeitstages beschäftigt waren. „Wir hatten alles ausgeliefert. Die Schicht war eigentlich schon vorbei“, erinnert sich einer von ihnen am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt. „Dann weiß ich nur noch, dass ich plötzlich durch die Luft geflogen und am Boden aufgeschlagen bin.“

Ein Pkw hatte den am Fahrbahnrand abgestellten Transporter gerammt. Ungebremst, wie ein direkt nachfolgender Fahrzeuglenker als Zeuge aussagt. „Ich habe mir noch gedacht: Brems doch endlich! Aber man hat bis zuletzt keine Bremslichter gesehen.“ Am Steuer des Wagens: eine 40-jährige Laxenburgerin auf dem Rückweg vom Weihnachtsmarkt in Mödling. „Vier Punsche“ habe sie dort konsumiert, sagt sie mit Tränen in den Augen aus. „Das Ganze tut mir so furchtbar leid.“