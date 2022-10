Teuerung bedroht die Retter: Land NÖ schießt Millionen zu

„Wir benötigen im Monat 300.000 Liter Diesel. Für uns fallen Zusatzkosten in Millionenhöhe an.“

Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes in Niederösterreich schilderte im Rahmen eines in St. Pölten einberufenen Rettungsgipfels unter Führung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nur ein Segment, in dem seine Organisation von der Teuerung massiv betroffen wird. Ein bei dem Krisengipfel mit Mitgliedern der Landesregierung und den Rettungsorganisationen von Rotem Kreuz bis zur Höhlenrettung fixiertes Hilfspaket soll den gröbsten Schaden von den Rettern fernhalten. Das Land wird in Summe für heuer und nächstes Jahr zehn Millionen Euro zur Abdeckung der Zusatzkosten ausschütten, kündigte Mikl-Leitner an.