Pkw-Lenkerin raste mit 226 km/h auf S5 durch Bezirk Tulln

Mit 226 statt der erlaubten 130 km/h ist am Montagnachmittag eine 22-Jährige auf der Richtungsfahrbahn Krems der S5 bei Königsbrunn am Wagram in ihrem Heimatbezirk Tulln unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife hielt die Lenkerin an, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die junge Frau wurde der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt.