Zu einer personellen Neubesetzung haben sich die Obfrau des NÖAAB, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, und ihr Landesvorstand entschlossen. Da sich der bisherige Landesgeschäftsführer des ÖVP-Arbeitnehmerflügels Simon Schmidt beruflich neu orientiert, kommt es zu einer organisatorischen und strategischen Neuaufstellung des NÖAAB, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Matthias Zauner, Bürodirektor des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger, wird ihm nachfolgen.

Klubobmann im Gemeinderat

Der 36-jährige Zauner wurde 2015 vom Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger als Büroleiter engagiert. Seit 2019 ist er dort auch Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusbetriebe und bekleidet seit der vergangenen Gemeinderatswahl die Funktion des VP-Klubobmanns im Wiener Neustädter Gemeinderat. Privat ist Matthias Zauner verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Neben der Funktion als Bundesrat und Landesgeschäftsführer wird er weiterhin Klubobmann bleiben.

„Die wirtschaftlich und gesellschaftlich turbulenten Zeiten, in denen wir gerade leben, erfordern eine starke Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmervertretung und einen Bund, der die Sorgen und Ängste der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ernst nimmt", so Teschl-Hofmeister. Zauner wurde in seiner neuen Doppelrolle als Landesgeschäftsführer und neuer NÖAAB-Bundesrat vom NÖAAB-Landesvorstand angenommen.