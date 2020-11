Terror: Zugriffe und Hausdurchsuchungen in St. Pölten

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt laufen aktuell dazu auch Polizeieinsätze in Niederösterreich. Seit Dienstagmorgen werden an mehreren Kontaktadressen des mutmaßlichen Attentäters in der Fuhrmannsgasse in St. Pölten sowie in einem Wohnblock gegenüber des Krankenhauses Wohnungen von Spezialkräften auf den Kopf gestellt.

Schwer bewaffnete Beamte der Cobra durchsuchten zusammen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung die Räumlichkeiten. Widerstand von Seiten der Bewohner gab es keinen, bestätigt ein hochrangiger Beamter. Tatort-Ermittler des nö. Landeskriminalamtes sind mit der Beweisaufnahme und Spurensicherung beschäftigt.

"Um halb fünf Uhr Früh ist ein Spezialkommando der Polizei plötzlich im Hof gestanden. Ich glaube, dass das etwas mit dem Terroranschlag in Wien zu tun hat", schildert ein Bewohner des Komplexes in der Fuhrmannsgasse, der anonym bleiben möchte.