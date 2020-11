Terror-Attentat in Wien: Das Geheimnis des Siegelrings

Roland Schöndorfer aus St. Pölten ist ein Anwalt, der normalerweise auf eher ruhige Töne setzt. Doch wenn es um seinen Mandanten Arsuo M., 23, geht, wird Schöndorfer emotional. „Dass jemand auf Basis einer derart dünnen Faktenlage in U-Haft genommen wird, habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht erlebt.“

Werbung für den IS im Spital

M. geriet ins Visier der Terrorfahnder, weil er am 18. Juli 2020 brisanten Besuch empfing. In der Wohnung soll sich nicht nur der spätere Attentäter Kujtim F. aufgehalten haben, sondern auch mutmaßliche Dschihadisten aus der Schweiz und Deutschland. In den Ermittlungsakten fällt auch der Name Argjend G., der in der Vergangenheit in St. Pölten bereits für Schlagzeilen gesorgt hatte. Er soll dort im Uni-Klinikum Werbung für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ gemacht haben.