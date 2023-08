Technologie aus Wr. Neustadt soll Farbtattoos akkurater machen

Infolgedessen schafften es die Wissenschaftler, Tintentönungen so zu ändern, dass der Effekt der unerwünschten Beimischung durch die Hautpigmentierung ausgeglichen wird.

System liefert Vorschläge

In einem Interview mit dem Fachjournal „ACM Transactions on Graphics“ erzählte Forschungsleiter Michael Piovarči von seinen Erfahrungen im Forschungsprozess. Am überraschendsten und am meisten zufriedenstellend sei es Piovarči zufolge gewesen, ein derart großes Spektrum an Farben erreichen zu können.

Was das System den Wissenschaftlern zufolge auch kann: Farbvorschläge für bessere Tattoo-Sichtbarkeit und für das optimale Verdecken nicht mehr erwünschter Motive machen.