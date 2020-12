Tanner besuchte zu Weihnachten Soldaten im Assistenzeinsatz

Im Auftrag der Gesundheitsbehörde überprüft das Bundesheer in Niederösterreich gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der Bestimmungen der COVID-19-Einreiseverordnung. Dabei wird die Staatsgrenze zu Tschechien und der Slowakei überwacht. Bis 18. Dezember 2020 waren dafür rund 50 Soldatinnen und Soldaten der Garde aus Wien und dem Pionierbataillon 3 aus Melk eingesetzt. Diese wurden beginnend mit 19. Dezember 2020 durch weitere 90 Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 12 aus Amstetten und des Aufklärungs-und Artilleriebataillons 4 aus Allentsteig und Horn verstärkt.



Am Heiligen Abend sind in Niederösterreich rund 260 Soldatinnen, Soldaten und zivile Bedienstete eingesetzt; dabei unterstützen sie auch weiterhin im Rahmen eines Covid-Assistenzeinsatzes die Gesundheitsbehörden bei den Kontrollen an den Grenzen, im Contact-Tracing oder bei den Drive-in-Test-Stationen.