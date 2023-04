Tankstellenraub in Wiener Neustadt: Täter auf der Flucht

Mit einem Messer bewaffnet marschierte am Freitagabend ein bisher Unbekannter in eine Tankstelle in Wiener Neustadt. Mit dem Messer bedrohte der Mann eine Angestellte und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Frau öffnete die Kassen, woraufhin der Mann einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe entwenden und damit flüchten konnte.

Der Verdächtige, der eine schwarze Haube und eine FFP2-Maske trug, war offenbar zu Fuß unterwegs. Das Opfer rief sofort die Polizei. Eine Fahndung mit Unterstützung der Flugpolizei und Diensthunden blieb aber ohne Erfolg.