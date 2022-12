Tankstelle in NÖ überfallen: Beschuldigter geständig

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) am Freitagnachmittag hat der Beschuldigte ein Geständnis abgelegt. Polizeiangaben vom Montag zufolge gab der 16-Jährige Geldnot als Motiv an. Der bereits vorbestrafte iranische Staatsbürger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.