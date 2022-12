Tankstelle in NÖ überfallen, Täter rasch gefasst

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) ist am Freitagnachmittag ein Tatverdächtiger noch im Zuge der Alarmfahndung festgenommen worden. Die Beute und eine Softgun wurden Polizeiangaben zufolge sichergestellt. Die Einvernahme des Mannes dauerte an.

Der Überfall war gegen 14.30 Uhr verübt worden. Der Täter flüchtete. Nur wenig später klickten in Tatortnähe die Handschellen, teilte die Polizei mit.