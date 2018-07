Täter nach Banküberfall in Baden weiter auf der Flucht

Nach dem Überfall vom Dienstag auf die Filiale der DenizBank in Baden bei Wien war der Täter am Mittwoch weiterhin flüchtig. Er hatte bei dem Coup in den Mittagsstunden einen Geldbetrag in nicht genannter Höhe erbeutet und das Weite gesucht. Die Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten an.