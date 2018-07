Bewaffneter Banküberfall in Baden

Im südlichen Niederösterreich lief Dienstagmittag eine Alarmfahndung der Polizei nach einem bewaffneten Banküberfall. Ein maskierter Täter ist gegen 12.30 Uhr in die Deniz Bank am Erzherzog Rainer-Ring in Baden gestürmt und hat die Angestellten mit einer Waffe bedroht.

Der Überfall dürfte blitzartig abgelaufen sein. Durch die vorgehaltene Waffe taten die Mitarbeiter was der Räuber von ihnen verlangte. Dem Kriminellen wurde das Geld ausgehändigt, anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. In den Bezirken Baden, Mödling und Wiener Neustadt wurde sofort ein Fahndungsring der Polizei aufgezogen. Der Mann ist jedoch flüchtig, heißt es von Seiten der Exekutive.

Die Tatort- und die Raubgruppe des nö. Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen.