Suchaktion nach vermisstem Wanderer am Ötscher

Eine große Suchaktion läuft aktuell nach einem verschwundenen Niederösterreicher: Der Mann verschwand am 1. Mai, nachdem er zu seiner alljährlichen Tour auf den Ötscher aufbrach. Seine Angehörigen verständigten daraufhin am Donnerstag die Einsatzkräfte: Ein Suchtrupp - bestehend aus Flug- und Alpinpolizei und der Bergrettung inklusive Hundestaffel - formierte sich. Das berichtete die Niederösterreichische Bergrettung am Freitagabend.

"Die Suche läuft aktuell auf Hochtouren und unsere Rettungskräfte geben ihr Bestes, um den Mann zu finden. Jedoch ist die Vermisstensuche aktuell, also am Freitagnachmittag, leider noch ergebnislos”, gaben der Landesleiter der Bergrettung, Matthias Cernusca, und der Einsatzleiter der Alpinpolizei, Bernd Wagner, bekannt.

