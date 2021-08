Suchaktion nach abgängigem 20-Jährigen in der Donau in NÖ

Ein 20-jähriger Mann aus dem Burgenland wird nach einer privaten Party am Wochenende im Bezirk Bruck an der Leitha vermisst. Sein Rucksack mit privaten Gegenständen wurde bei einer Brücke am Ufer der Donau gefunden. Am Dienstag und Mittwoch fanden in der Donau sowie am Ufer Suchaktionen von Einsatzkräften mit Hubschrauber, Spürhunden, Polizei und Feuerwehr statt. Es wird befürchtet, dass der junge Mann ins Wasser gestürzt ist.