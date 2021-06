Stundenlange Suchtaktion nach zwei vermissten Schulkindern in Wien-Floridsdorf

Zwei verschwundene Schulkinder haben am Montag eine stundenlange Suchaktion in Wien-Floridsdorf ausgelöst: Während eines Schulausflugs zu einem Spielplatz im Wasserpark bemerkte das Lehrpersonal das Fehlen zweier Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren. Die Polizei wurde verständigt und eine groß angelegte Suche gestartet. Die Kinder wurden schließlich auf einem Spielplatz in der Fultonstraße gefunden.

Die beiden Mädchen wurden unverletzt den Eltern übergeben. Die Einsatzkräfte waren gegen 12.00 Uhr alarmiert worden, die Suche dauerte schließlich bis circa 15.30 Uhr, hieß es in einer Aussendung der Wiener Polizei am Dienstag. Die groß angelegte Aktion wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit durchgeführt. Auch Diensthunde waren im Einsatz.

