Sturmwarnung: Hochkar stellt für zwei Tage Liftbetrieb ein

Eine Sperre des gesamten Skigebiets am Hochkar haben die dortigen Bergbahnen angekündigt. Am Mittwoch und auch am Donnerstag werden die Lifte wegen einer Sturmwarnung nicht in Betrieb gehen, wird auf der Facebook-Seite der Hochkar Bergbahnen mitgeteilt.

Bei prognostizierten Windspitzen von bis zu 100 km/h im Gebirge will die Liftgesellschaft kein Risiko eingehen. Eine Totalsperre wurde angekündigt. Anfragen wegen bereits gebuchter Online-Tickets werden über info@hochkar.com abgearbeitet.