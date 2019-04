Sturm der Entrüstung nach SPÖ-Schelte an Güllegeruch

Die pikante Angelegenheit lässt so manchen in Parteikreisen die Nase rümpfen. Ein seit Jahren schwelender Konflikt um den Güllegeruch von den Feldern der Nachbargemeinde Lichtenwörth ist diese Woche in Wiener Neustadt eskaliert. Weil die SPÖ-Vorsitzende Margarethe Sitz öffentlich auf Facebook einen Bauern anprangerte, nachdem er auf seinen Feldern Gülle aufbracht hatte, erntete die Parteichefin einen großen Shitstorm mit 1500 Kommentaren. Auch aus der eigenen Fraktion setzte es harsche Kritik.

Lichtenwörth ist eine seit jeher durch Landwirtschaft geprägte Gemeinde und nebenbei auch die Heimat von Tennisstar Dominic Thiem. Auf 2700 Einwohnern kommen in den bäuerlichen Betrieben zu Spitzenzeiten bis zu 20.000 Schweine. Deshalb macht Lichtenwörths SPÖ-Bürgermeister Harald Richter auch seit Jahren die Bauern für die eingeschränkte Lebensqualität durch die Geruchsbelästigung verantwortlich.