Studie nimmt Angst vor einer Ansteckung am Weg zur Schule

Nicht nur Fragen zum Ablauf des Unterrichts und des Schulalltags unter der Corona-Geißel, sondern auch die Sicherheit am Schulweg in den öffentlichen Verkehrsmitteln bereitet Eltern derzeit Sorgen.

Eine Cluster-Analyse der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sollte da etwas Beruhigung bringen, berichtet Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP): „Die Öffis, egal ob Bus oder Bahn, sind sicher. Das gilt vor allem bei der Einhaltung aller Corona-Regeln. Das ist das Ergebnis der Cluster-Analysen.“

Unter den abgeklärten Clustern hätten sich keine Fallhäufungen auf die Benützung von öffentlichen Verkehrsmittel zurückführen lassen, berichtete die AGES Ende August. Wenn ab nächster Woche für die rund 200.000 Kinder und Jugendlichen in NÖ das Schuljahr startet, wird der reguläre Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel wieder mit dichteren Intervallen, Verstärkerbussen und mehr Bahnverbindungen verstärkt. Schleritzko: „Was die Kapazitäten anbelangt, können wir sagen, alles was Räder hat, ist im Einsatz.“ Das wichtigste im diesjährigen Schülertransport sei aber, „dass sich alle an die Regeln halten“.