Wien: Öffentliche Verkehrsmittel gehören zu den sichersten Orte

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind

einer der sichersten Orte in Wien.

Dafür sorgen seit 2 Jahren

300 Sicherheits- und Service-Mitarbeiter.

Die Service-Mitarbeiter sind Ansprech-Personen,

wenn es Probleme in den U-Bahn-Stationen gibt.



Die meisten Probleme gibt es mit

Hunde-Besitzern und ihren Hunden,

wenn sie keinen Beißkorb tragen.

Auch mit den Fahrern von Trett-Rollern oder

mit Skateboard-Fahrern gibt es oft Probleme,

wenn sie auf Bahnsteigen fahren.

Außerdem dürfen die Sicherheits-Mitarbeiter

sogar im Ernstfall jemanden festnehmen.

Die Sicherheits-Mitarbeiter sind aber nicht nur

bei Problemen da, sondern auch um zu helfen.

Zum Beispiel helfen die Sicherheits-Mitarbeiter

bei Fragen zum Fahrplan.



Seit einem Jahr tragen die

Sicherheits-Mitarbeiter "Body-Cams".

Eine "Body-Cam" ist eine Video-Kamera,

die man am Körper trägt.

Neben den Body-Cams gibt es auch noch

2700 Kameras in den U-Bahn-Stationen.

Die Polizei kann sich die Videos anschauen,

um so besser herauszufinden,

was genau passiert ist.

Nach 2 Tagen werden die Videos

aber wieder gelöscht.