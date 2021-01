Stromausfall in Wiener Neudorf: Suche nach Ursache läuft

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr fiel in zahlreichen Haushalten in Wiener Neudorf, Biedermannsdorf und Laxenburg der Strom aus. Etwa 1.500 Haushalte sind betroffen, bestätigt eine Sprecherin der Wiener Netze.

Die Ursache für den Stromausfall ist derzeit noch nicht bekannt, man sei aber auf der Suche nach dem Fehler. Da man im Stromnetz auch auf Alternativleitungen umsteigen könne, werde es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis alle wieder Strom hätten, erklärt die Sprecherin. Im Schnitt dauere so etwas 90 Minuten.