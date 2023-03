Streit unter Vögeln: Habicht nach Besuch im Hühnerstall notoperiert

Einen ungewöhnlichen Einsatz absolvierten ehrenamtliche Helfer des Tierheims Krems am Samstag. Ein Habicht war Münichreith am Ostrong in einen Hühnerstall gelangt und war dort offenbar mit einem Huhn aneinander geraten. Dabei hatte sich der Greif selbst verletzt und konnte nicht mehr abfliegen.

Die ehrenamtliche Helferin Claudia sammelte die flugunfähige Habichtdame auf und brachte sie zu Tierarzt Ingo Mai. Der operierte das Tier bis Mitternacht wegen eines gebrochenen Oberarmknochens. Bis der Habicht wieder davonfliegen kann, wird es aber wohl noch etwas dauern.