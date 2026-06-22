Saniert oder pleite? Streit um Perchtoldsdorfs Gemeindefinanzen

Perchtoldsdorf ist pleite. Zumindest stellt das Bürgerlisten-Chefin Gabriele Wladyka fest. Und zwar schon seit Längerem. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) und ihr Vize Anton Platt (Neos) sehen das ganz anders. Der eingeschlagene Sanierungskurs für die Finanzen der Gemeinde im Bezirk Mödling zeige Wirkung, sind sie überzeugt. Man habe das Minus im Nettoergebnis "deutlich reduziert" und dennoch "zentrale Angebote in Kinderbetreuung, Bildung, Kultur und Mobilität weiterhin gesichert".

Doch Wladyka steht mit ihrer Kritik nicht alleine da. Ex-Vizebürgermeister Anton Plessl (Bewegung der Generationen) ärgert sich: "Nun wurden auch die letzten Wertpapiere verkauft. Obwohl in den vergangenen 20 Jahren Wertpapiere im Ausmaß von 35 Millionen Euro sowie Hundert Wohnungen verkauft wurden, hat sich die finanzielle Lage der Gemeinde dramatisch verschlechtert. Ein Grund dafür ist auch die nahezu ungezügelte Bautätigkeit im Ort." "Unendliche Verschuldung" So sei beispielsweise der Umbau des "Kindergartens Aspetten" kein Ruhmesblatt für die Gemeindeführung: "Geplant waren Kosten von 2,3 Millionen Euro, die Endabrechnung belief sich jedoch auf 2,9 Millionen", so Plessl. Perchtoldsdorfs aktueller Schuldenstand laut Rechnungsabschluss 2025 beträgt 32,6 Millionen Euro plus 38,6 Mio an Haftungen (Bürgschaften und Garantien), rechnet die Bürgerlisten-Obfrau vor. Dies bedeute also insgesamt 4.761 Euro Schulden pro Einwohner. Und Wladyka setzt nach: "Die Verschuldungsdauer ist seit 2023 unendlich, weil die operative Gebarung der Gemeinde negativ ist."

Bürgermeisterin Andrea Kö hingegen betont: "Im Zuge der laufenden Budgetkonsolidierung konnte das ursprüngliche Minus beim Nettoergebnis von rund 200.000 Euro auf 52.000 Euro reduziert werden." Man habe größere Kulturveranstaltungen neu konzipiert, um das Angebot auch mit geringeren Mitteln fortführen zu können. „Der Erfolg ist nicht auf eine einzelne Maßnahme zurückzuführen, sondern auf das kritische Hinterfragen vieler Positionen und eine Reihe kleinerer Einsparungen. Dadurch können wir den Budgetpfad einhalten und größere Einschnitte für die Bevölkerung vermeiden“, so Kö. Kleinkinderbetreuung erweitert Dank Budgetkonsolidierung habe man auch "zentrale Leistungen für Familien und Kinder abgesichert". Vizebürgermeister Platt: "Einsparungen bei der Kleinst- und Kleinkinderbetreuung, den Kindergärten und Volksschulen konnten vermieden werden. In der Kleinkinderbetreuung wurde das Angebot sogar erweitert. Ab Herbst wird zudem das Nachmittagsangebot in den Volksschulen durch die Einführung der Ganztagsschule am Standort Sebastian-Kneipp-Gasse ergänzt."